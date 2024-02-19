ميسي ينفي أن يكون قد رفض اللعب في هونغ كونغ لأسباب سياسية

نفى النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي التكهنات المثارة بشأن رفضه خوض مباراة مؤخرا في هونغ كونغ لأسباب سياسية.



وأكد ميسي في تسجيل فيديو عبر منصة “ويبو” الصينية أن هذا الحديث “غير صحيح مطلقا”.



وأشار ميسي إلى أن غيابه عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي في هونغ كونغ يرجع إلى الإصابة في العضلة الضامة، لكنه شعر بتحسن بعدها بعدة أيام ولهذا شارك في المباراة التي جرت في اليابان، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الاثنين.



وشدد ميسي على أنه تربطه علاقة قوية وخاصة بالصين وأنه يتمنى العودة إلى هناك قريبا.



(د ب أ)