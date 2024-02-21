الامارات | الأرجنتينية مارتينا تظفر بكأس السيدات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون بلقب سباق السيدات لمسافة 101 كلم في افتتاح «مهرجان محمد بن راشد للقدرة»، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 83 فارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، بينما يقام اليوم سباق كأس الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام المهرجان.

وظفرت مارتينا باللقب بعدما حصلت على المركز الأول على صهوة الجواد «روميرو» المملوك لإسطبلات «إم7»، حيث حصلت على المركز الخامس في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، مسجلة زمناً قدره 1:11:52 ساعة، بينما تقدمت إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً بزمن 53:46 دقيقة، وحافظت على المركز الثالث في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً بزمن قدره 41:22 دقيقة، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة والأخيرة مسجلة زمناً قدره 35:55 دقيقة.

وحصلت على المركز الثاني الفارسة شما درويش الشحي على صهوة الجواد «مايكان وجير13» المملوك لإسطبلات «العاصفة3» بعدما تصدرت المرحلة الأولى بزمن قدره 1:05:46 ساعة، وتراجعت إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية بزمن قدره 56:05 دقيقة، واستمرت في الوصافة في المرحلة الثالثة بزمن قدره 43:48 دقيقة، ثم أنهت السباق في المركز الثاني بحصولها على زمن قدره 37:18 دقيقة.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة شما عبدالعزيز الطواش على صهوة الجواد «أباندومز روكابيلي» المملوك لإسطبلات «إف3» على الرغم من تأخرها في الترتيب في المرحلة الأولى بحصولها على المركز الـ21 بزمن قدره 1:12:51 ساعة، وتقدمت إلى المركز الـ11 في المرحلة الثانية بزمن 53:32 دقيقة، وواصلت تقدمها بحصولها على المركز الخامس في المرحلة الثالثة بزمن 41:27 دقيقة، قبل أن تقفز إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن 35:23 دقيقة.

• 83 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة شاركن في السباق.

• «كأس الإسطبلات الخاصة» ينطلق اليوم في ثاني أيام المهرجان.