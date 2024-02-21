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الامارات | هالاند ينقذ مانشستر سيتي من كمين برينتفورد

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً صعباً على برينتفورد 1-0، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من ، ليقلص حامل اللقب الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة،

سجل هدف السيتي الوحيد نجمه إيرلينغ هالاند في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

ورفع السيتي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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