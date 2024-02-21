الامارات | هالاند ينقذ مانشستر سيتي من كمين برينتفورد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً صعباً على برينتفورد 1-0، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، ليقلص حامل اللقب الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطة واحدة،

سجل هدف السيتي الوحيد نجمه إيرلينغ هالاند في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

ورفع السيتي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14.