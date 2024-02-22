شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة المحترفين للمعسكر المقبل يوم 3 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على إعلان قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة المقبل يوم 3 مارس استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي: "طارق سليمان : مدرب عام، محمد عبد الواحد : مدرب، سعفان الصغير : مدرب حراس، مانويل باريونوفو : مدرب أحمال “برازيلي ”، ووليد بدر : مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .

وحدد اتحاد الكرة، مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، موعد معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا للمشاركة فى دورة الإمارات الودية، والتى ستقام فى شهر مارس المقبل.

واتفق اتحاد الكرة مع حسام حسن على انطلاق معسكر الفراعنة 12 مارس المقبل، خلال الجلسة التى جمعتهما، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس، وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

وعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا تنسيقيا، قبل أيام، مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن .

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخرا تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.