شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الزمالك الجزائر اليوم الخميس استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.