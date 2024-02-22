الامارات | 15 خطوة تنعش «شتاء شباب الأهلي» استعداداً للنصف الثاني من الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشط شباب الأهلي بشكل لافت في فترة الانتقالات الشتوية، لتعديل وضع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما اتبعت شركة الكرة 15 خطوة أنعشت «شتاء شباب الأهلي»، استعداداً للنصف الثاني من الموسم، الذي ينطلق غداً بمباريات الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين في افتتاح الدور الثاني من المسابقة.

وأبرم «فرسان دبي» أربعة تعاقدات جديدة، بينما أعلنت شركة الكرة تجديد عقود ستة لاعبين، في الوقت الذي وافقت فيه على رحيل خمسة لاعبين، ليتم تجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة لتعديل مساره في الدور الثاني من الدوري.

وأنهى شباب الأهلي سوق الانتقالات الصيفية بإبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع الدولي الإيراني سعيد عزت الله، قادماً من فايلة الدنماركي، إذ إن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يُعدّ إضافة قوية لخط وسط «فرسان دبي»، خصوصاً أنه عائد من المشاركة أساسياً في كأس أمم آسيا مع المنتخب الإيراني.

وواصلت شركة الكرة إبداعها على مستوى التعاقدات في فئة اللاعبين المقيمين، بإعلانها ضم الجناح البرازيلي كوان سانتوس (19 عاماً)، قادماً من بالميراس، والذي لعب مع فريقه 44 مباراة وسجل 14 هدفاً، حيث أشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن الصفقة تصل قيمتها بين اثنين وثلاثة ملايين دولار، ويحتفظ ناديه الأصلي بنسبة 35% من قيمة اللاعب عند إعادة البيع، كما تعاقد شباب الأهلي مع لاعب نادي أميركا مينيرو البرازيلي، برينو كاسكاردو، الذي يجيد اللعب في مركز محور الارتكاز، لتدعيم الصفوف بمركز في غاية الأهمية، في ظل الرؤية الفنية لشركة الكرة، التي تتمسك بالعودة بقوة للمنافسات القارية والمحلية، فضلاً عن الدفاع عن لقبه في الدوري هذا الموسم.

في المقابل، تعاقد شباب الأهلي مع الحارس الشاب حمد المقبالي (20 عاماً) حارس مرمى المنتخب الأولمبي، قادماً من الفجيرة، ما يعزّز توجه النادي نحو المواهب الشابة بهدف البناء للمستقبل.

أما على مستوى الحفاظ على أبرز لاعبي الفريق، أعلن شباب الأهلي عن تجديد عقود ستة لاعبين، هم: يوري سيزار وفيدريكو كارتابيا وغويلهيرم بالا وحسن حمزة وعبدالله النقبي ومحمد جمعة بيليه.

وأخيراً، عقب التشاور مع الجهاز الفني وافقت شركة الكرة على رحيل خمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، بانتقال طارق أحمد ومروان فهد إلى نادي الإمارات، وعبدالعزيز هيكل و(إعارة) محمد جمعة بيليه إلى البطائح، وأخيراً حارس المرمى جمال الحوسني إلى خورفكان.

ويستعد «فرسان دبي» لخوض مجموعة من المباريات المهمة في الفترة المقبلة، بعدما حقق لقب كأس السوبر بفوزه على الشارقة، وخرج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخسارته أمام الوصل في ربع النهائي، بينما تأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بتغلبه على بني ياس في دور الـ16، أما على مستوى دوري أدنوك للمحترفين تمثل الجولات الست الأولى أهمية كبيرة بالنسبة إلى حامل اللقب، حيث يلعب مع عجمان بعد غدٍ على استاد راشد، ثم يلتقي خارج أرضه مع خورفكان، ويستضيف البطائح في الجولة الـ16، قبل أن يخوض ثلاث مباريات من العيار الثقيل في الجولات (17 و18 و19) أمام الوحدة في أبوظبي، والجزيرة في دبي، والنصر على استاد آل مكتوم، إذ إن النتائج التي سيحققها شباب الأهلي في هذه الجولات ستحدد بشكل كبير حظوظه في المنافسة على اللقب، خصوصاً أنه يحتل المركز الثالث في لائحة الترتيب برصيد 24 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام حتا، بينما يتصدر الترتيب الوصل برصيد 33 نقطة، والعين في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

تعاقدات شباب الأهلي

- برينو كاسكاردو.

- كوان سانتوس.

- حمد المقبالي.

- سعيد عزت الله.

تجديد عقود

- يوري سيزار.

- فيدريكو كارتابيا.

- غويلهيرم بالا.

- حسن حمزة.

- عبدالله النقبي.

- محمد جمعة بيليه.

المغادرون

- طارق أحمد.

- مروان فهد.

- محمد جمعة.

- عبدالعزيز هيكل.

- جمال الحوسني.