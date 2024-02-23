الأسطورة البرازيلية داني ألفيش.. من 43 بطولة إلى السجن 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في صباح اليوم الخميس، حكم على البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف في إسبانيا بعد إدانته بالاعتداء الجنسي، ليتحول ألفيش من أحد نجوم كرة القدم إلى متهم بين أربع جدران في أحد السجون.

وكان ألفيش أحد أبرز لاعبي برشلونة في الفترة من 2008 حتى 2016، وخاض 126 مباراة مع منتخب بلاده البرازيل، وفاز طوال مسيرته التي استمرت لمدة 22 عاما، بـ43 لقبا، ليصبح تاني أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في التاريخ، خلف ليونيل ميسي.

وفي 9 ديسمبر 2022، كان ألفيش -صاحب الـ39 عامًا في ذلك الوقت- على مقاعد البدلاء، في مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم في قطر، وبعد ستة أسابيع، ألقت الشرطة الكاتالونية القبض عليه، بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا في ملهى ليلي ببرشلونة في 30 ديسمبر 2022.

وأمضى ألفيش آخر 13 شهرا في مركز احتجاز على بعد حوالي 25 كيلومتراً شمال غرب برشلونة، بعدما تم رفض طلبات الإفراج المؤقت لأنه كان يعتبر خطرًا على الطيران ولا يوجد ترتيب لتسليم المجرمين بين البرازيل وإسبانيا، وبعد انتهاء فترة سجنه، سيخضع للمراقبة لمدة خمس سنوات إضافية.

كما أُمر ألفيش بدفع تعويض للضحية قدره 150 ألف يورو (128500 جنيه إسترليني، 162700 دولار)، بالإضافة إلى التكاليف القانونية.

وبدأ ألفيش مسيرته الكروية في باهيا، أحد أكبر الأندية في شمال شرق البرازيل، وانتقل إلى إسبانيا في عمر 19 عامًا، لينضم إلى إشبيلية، وكان الانتقال في البداية على سبيل الإعارة، لتكون بصفة دائمة، بعد الفوز ببطولة العالم للشباب 2003 مع منتخب البرازيل تحت 20 عاما.

وساعد ألفيش إشبيلية في تحقيق أول لقب أوروبي لهم في عام 2006، إذ صنع الهدف الافتتاحي في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي ضد ميدلسبره، وكان له تأثير مماثل حيث احتفظوا بهذا اللقب في عام 2007، وبعد عام، أصبح لاعبًا في برشلونة.

واستمرت فترته الأولى لمدة ثمانية مواسم في كامب نو، وعاد مرة أخرى لفترة قصيرة خلال موسم 2021-22، وفاز بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و14 لقبًا آخر خلال تلك الفترة، ونادرًا ما غاب عن أي مباراة.

وحتى بعد مغادرة برشلونة في عام 2016، ظل ألفيش من أبرز اللاعبين في كرة القدم، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع يوفنتوس وهو في الرابعة والثلاثين من عمره.

وبالعودة إلى ما وصل إليه داني ألفيش، قالت المحكمة في بيان لها: "الإصابات التي لحقت بالضحية، جعلت من الواضح أن هناك عنفاً لإجبار الضحية على إقامة علاقات حميمية، وأن المتهم أخضع إرادة الضحية باستخدام العنف".

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