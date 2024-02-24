الامارات | الشمراني: لاعبو العين يتغيرون.. لكن الهيبة لا تتأثر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم الكرة السعودية السابق ناصر الشمراني، الذي لعب في صفوف العين على سبيل الإعارة قادماً من الهلال في موسم 2017، إن اللاعبين يتغيرون في فريق العين ولكن الهيبة لا تتأثر، مؤكداً أنه لم يشعر بأي اختلاف ما بين الفترة التي قضاها لاعباً في الفريق قبل سبع سنوات وعودته إلى استاد هزاع بن زايد الأربعاء الماضي كمشجع للوقوف خلف «البنفسجي»، في مباراته أمام ناساف الأوزبكي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي كسبها «الزعيم» 2-1، وتأهل على إثرها لمواجهة النصر السعودي في ربع النهائي.

وأضاف الشمراني لـ«الإمارات اليوم» عقب احتفاله مع زملائه السابقين في استاد هزاع بن زايد بالتأهل لربع النهائي: «لم أشعر بأي اختلاف، صحيح في نادي العين بعض اللاعبين يتغيرون ولكن الهيبة لا تتأثر، وكما تشاهد فإن الجماهير حاضرة لدعم اللاعبين، لقد كنت لاعباً في هذا الفريق واليوم أنا مشجع لأن هذه حال كرة القدم».

وأكد الدولي السعودي السابق أن أي لاعب يحظى بشرف ارتداء قميص نادي العين لا يمكنه أن ينسى التعامل الاحترافي من جانب الإدارة، والدعم من زملائه اللاعبين ومساندة الجماهير، مضيفاً: «المكان الذي تشعر فيه بالراحة وتحظى بالتقدير ممن هم حولك، فإنك بذلك تصبح جزءاً من الكيان».

وكان الشمراني أفضل لاعب في آسيا لعام 2014 التحق بصفوف فريق العين في منتصف شهر يناير 2017 على سبيل الإعارة، قادماً من الهلال السعودي وأصبح بموجب ذلك ثاني سعودي يلعب مع العين بعد ياسر القحطاني في 2011، الذي لايزال بدوره يفخر بمشواره مع «البنفسجي».

وأوضح اللاعب أن علاقته مستمرة مع نادي العين وزملائه السابقين الذين قدموا له الدعوة لحضور مباراة ناساف من داخل الملعب، وقال: «علاقتي لم تنقطع مع العين، وأنا على تواصل مع مشرف الفريق محمد عبيد حماد واللاعبين خالد عيسى وبندر الأحبابي وأحمد برمان». وحول التأهل الصعب الذي حققه الفريق على حساب ناساف، أكد الشمراني أن المهم في الأدوار الإقصائية لأي بطولة هو تحقيق الانتصار، وقال: «بخصوص الأداء فمن المؤكد أن المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو خبير في الأمور الفنية، وقادر على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة».

وأشار الدولي السعودي السابق إلى أن فريق العين ظهر بذلك الأداء بسبب النقص العددي، مضيفاً: «الفريق تأثر بالغيابات، وأنا على يقين بأن الفريق في حال كان مكتمل الصفوف، فإن الأداء سيكون مختلفاً بشكل واضح».

واختتم: «عموماً أبارك للجماهير واللاعبين والإدارة هذا التأهل الذي استحقوه، وأتمنّى لهم التوفيق في تجاوز محطة الدور ربع النهائي، وأتمنّى أن نشاهد فريق العين دائماً في المقدمة وأن يرجع إلى عاداته».

. الشمراني لعب في صفوف العين على سبيل الإعارة، قادماً من الهلال في موسم 2017.