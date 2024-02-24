اخبار الرياضه

موقف محمد صلاح من مواجهة ليفربول وتشيلسي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، جعلته يعاني خلال الفترة الماضية.


وغاب صلاح في عدد من المباريات الهامة للريدز في وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن خوض محمد صلاح مواجهة تعتمد على رؤية الجهاز الطبي والفني للريدز.
وأوضحت أن هناك قلق كبير من طول مدة صلاح في العودة للملاعب،حيث يعد اللاعب أبرز لاعبي الليفر خلال المواسم الماضية.
الجدير بالذكر أن تشيلسي سيواجه غدًا، في المباراة التي يشهدها ملعب،"ويمبلي" معقل البلوز.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا