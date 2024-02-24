مانشستر سيتي يلتقي بورنموث تحت شعار لا بديل عن الفوز في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره بورنموث ، مساء اليوم، فى المواجهة التى ينتظرها عشاق السماوي، على ملعب فيتاليتي ضمن مباريات الجولة الـ 26 بالدوري الإنجليزي.

أرقام مانشستر سيتي أمام بورنموث

ويخوض بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي، مباراة اليوم أمام بورنموث متسلحا بالتاريخ، إذ جمع بينهما 15 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق من خلالهما السيتي الانتصار في 14 لقاء، وتعادل مرة واحدة، ولم ينتصر بورنموث في أى مباراة.



ويقع مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد بورنموث فى المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.

ويأمل بيب جوارديولا مدرب السماوي، في مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي على حساب بورنموث الليلة، من أجل الضغط على ليفربول المتصدر برصيد 60 نقطة.

ونجح مانشستر سيتي فى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بتحقيق فوز صعب على برينتفورد بهدف دون مقابل، عقب التعادل مع تشيلسي في المباراة قبل الماضية.