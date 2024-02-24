أنشيلوتي: وجود روديجر يمنحنا الثقة.. والجماهير ستستقبل راموس بمودة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني كارلو انشلوتي، على أن جماهير فريقه ستستقبل قائد الفريق السابق سيرجو راموس بمودة كبيرة، تقديراً لما طوال سنواته داخل صفوف الفريق الملكي.

ويلاقي نادي ريال مدريد نظيره فريق إشبيلية الإسباني غداً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة ال 26 بالدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سيرجيو راموس سيعود إلى سنتياجو برنابيو غداً، وأعتقد أن الجماهير ستستقبله بمودة كبيرة وبأفضل صورة ممكنة، لقد كن قائداً حقيقياً للفريق، وكنت محظوظ بتواجده معي في الفريق من قبل".

وأضاف: "روديجر أصبح جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة في المباريات، وسيكون أساسياً في مباراة الغد، ووجوده مع الفريق يمنحنا الثقة بشكل كبير".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته: "ليس لدينا حسابات، الآن لدينا أفضلية في الدوري لابد من استغلالها، والدوري الآن في أيدينا لابد أن نحافظ عليه".

وسيشهد لقاء ريال مدريد وإشبيلية عودة قائد الفريق الملكي السابق سيرجو راموس، ولكن هذه المرة لاعباً ضمن فريق إشبيلية الإسباني.