كأس الرابطة يغازل ليفربول وتشيلسي

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وتعتبر هذه هي المباراة النهائية الثالثة بين الفريقين في غضون عامين فقط، بعدما سبق أن خاضا نهائي نسخة البطولة عام 2022، وكذلك نهائي كأس إنجلترا في العام ذاته، وتوج بهما ليفربول بفوزه بركلات الترجيح.
كما يعد هذا هو النهائي الثالث بين الفريقين في كأس الرابطة، بعدما سبق أن التقيا أيضا في المباراة النهائية لموسم 2004 / 2005، بخلاف موسم 2021 / 2022، وتوج تشيلسي باللقب حينها عقب فوزه 3 / 2 على ملعب (ميلينيوم) في العاصمة الويلزية كارديف.
ويسعى ليفربول، الذي يخوض النهائي الـ14 في كأس الرابطة، للتتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى موسم 1960 / 1961، حيث يبتعد حاليا بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.
أما تشيلسي، الذي يلعب في النهائي العاشر بالمسابقة، فيحلم بالفوز بكأس البطولة للمرة السادسة، لمعادلة عدد ألقاب مانشستر يونايتد، الذي يتواجد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية الفائزة باللقب.
قبل مواجهة الفريقين:
- تعتبر هذه هي المباراة النهائية الثالثة بين الفريقين في غضون عامين.
- يعد هذا هو النهائي الثالث بين الفريقين في كأس الرابطة.
- يسعى ليفربول للتتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.
- يبتعد ليفربول حاليا بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.
- تشيلسي يلعب في النهائي العاشر بالمسابقة.
- يحلم تيشلسي بالفوز بكأس البطولة للمرة السادسة.
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