شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك يوم السبت 24-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك يوم السبت 24-2-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: تأكيد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء ثلاثة لاعبين للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، النزول بالحمل البدني للاعبين، في المران الختامي السبت الذي أقيم على ستاد 19 مايو 1956 استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي.

استقبلت الأمطار مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء السبت على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد عمرو أبو العز المدير الإدارى لفريق الزمالك، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تراجع عن قرار عدم إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى بسبب المشاكل التقينة، وأخطر مسئولى الفريقين بإذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت.

يختتم فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة أبو سليم الليبى، في المباراة المقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

عُقد ظهر السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد.