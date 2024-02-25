اليوم .. فيوتشر في اختبار قوي أمام سوبر سبورت بمجموعات الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة تقام لحساب الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطوله كأس الكونفدرالية الإفريقية يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على نظيره سوبر سبورت الجنوب افريقي ، في تمام الساعه الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية القارية على صعيدي الانديه والمنتخبات.

ويخوض فريق مودرن فيوتشر اللقاء لحساب المجموعه الاولى من المنافسات الى جانب اندية اتحاد العاصمه الجزائري وسوبر سبورت الجنوب افريقيا والهلال الليبي.

ويخوض فريق مودرن فيوتشر لقاء اليوم محتلا وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ، بينما يأتي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الصدارة والمركز الأول برصيد 10 نقاط.

ويأتي سوبر سبورت الجنوب افريقي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، والهلال الليبي رابعاً واخيرا بالرصيد ذاته من النقاط.