شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: تلبية طلبات حسام حسن واجب.. ولن يستمر الدورى أكثر من منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن أزمة تسكين مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والتي جاءت متعارضة مع معسكر منتخب مصر.

وقال دياب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "من اللحظة الأولى وعدنا بتقديم الدعم للمنتخب الوطني، لكن التوقفات الكثيرة أجبرتنا على اختيار يوم 15 مارس رغم انطلاق معسكر المنتخب يوم 12 من نفس الشهر".

ولفت رئيس رابطة الأندية إلى أن الرابطة ستلبي طلبات حسام حسن، ولا توجد مشاكل بين الرابطة والمنتخب، الأزمة كانت فى تنسيق وتسكين المباريات".

وتابع أحمد دياب: "سيحدث تنسيق لبعض المباريات، بما يتوافق مع طلبات وارتباطات المنتخب الوطني، ونبذل مجهودات كبيرة في موسم صعب ومضغوط ومليء بالتوقفات والارتباطات".