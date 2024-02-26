شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة مصطفى أبو الخير لاعب الأهلى فى بطولة الجمهورية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن حالة مصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي الشاب، مطمئنة بعد تعرضه لإصابة بارتجاج في المخ، خلال مشاركته في مباراة فريق الشباب مواليد 2003 ضد الاتحاد السكندري ببطولة دوري الجمهورية للشباب.

وأوضح المصدر أن اللاعب استعاد وعيه، بعدما استقرت حالته، وبدأ يتعافى من ارتجاج المخ، ولكن اللاعب سيبقى لمدة 24 ساعة في المستشفى تحت الملاحظة تحسبا لحدوث أية مضاعفات.

وأكد المصدر أنه من المتوقع أن يغيب أبو الخير عن تدريبات الأهلي من 10 إلى 15 يوما.

وتلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز، المحدد لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز على قمة المجموعة بعد تأكد تأهل الفريقين للدور ربع النهائي في البطولة الأفريقية عقب فوز الأهلي على ميدياما في غانا بهدف نظيف، الجمعة، في الجولة الخامسة، ثم فوز يانج على شباب بلوزداد برباعية نظيفة أمس في تنزانيا ضمن الجولة ذاتها.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، وجاء يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.