ثلاثي في الهجوم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نظيره فريق سيلتا فيجو علي ستاد سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع ال 28 بالدوري الاسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الاسباني

في حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، تشواميني، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، كروس.

خط الهجوم: دياز، رودريجو، فينيسيوس.

موعد مباراة ريال مدريد وسلتا فيجو

وتقام المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 1.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 66 نقطة بعد 27 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدوري الاسباني.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق سلتا فيجو المباراة وهو في المركز ال 17 برصيد 24 نقطة بعد خوض 27 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.