حكومة بلا فصائل أو بلد بلا دولارات.. واشنطن تضع سياسيي بغداد أمام خيارين

كشفت وكالة "رويترز" أمس عن كواليس دبلوماسية عاصفة جرت خلف الأبواب المغلقة في بغداد، حيث استخدمت واشنطن "سلاح المال" للضغط على خارطة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، في واحدة من أوضح ملامح سياسة "أقصى الضغوط" التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.أفادت الوكالة، بأن الولايات المتحدة هددت سياسيين عراقيين بارزين بفرض عقوبات تستهدف بغداد في حالة ضم "جماعات مدعومة من إيران" إلى الحكومة المقبلة.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر قولها إن من ضمن العقوبات احتمال استهداف عائدات النفط التي تحصل عليها الدولة العراقية عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.



ورأت الوكالة أن هذا التحذير يعد أوضح مثال حتى الآن على حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في العراق.

وقال ثلاثة مسؤولين عراقيين ومصدر مطلع لرويترز إن القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس وجه هذا التحذير مرارا خلال الشهرين الماضيين في أحاديثه مع مسؤولين عراقيين، وإلى قادة من الشيعة نافذين -بينهم بعض زعماء الجماعات المرتبطة بإيران- عبر وسطاء.