انت الان تتابع خبر انسحاب احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هادي في منشور على صفحته الرسمية وتابعته الخليج 365، " بناء على توجيهات الرئيس مسعود بارزاني، وبثقة حزبنا، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تم ترشيحنا لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما نعده مصدر فخر واعتزاز لنا".

وأضاف "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة، ودعما لمرشح حزبنا لمنصب رئيس الجمهورية، فؤاد حسين، قررنا الانسحاب من السباق الرئاسي".

