أرقام كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي قبل فترة التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في تحقيق أرقاما مميزة رفقة العالمي بصفة عامة، ومسيرته مع الساحرة المستديرة بصفة خاصة.

ووفقا لإحصائيات نشرها حساب رابطة الدوري السعودي، يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الأكثر تسديدا على مرمى المنافسين، بواقع 53 تسديدة، سجل منها 23 هدفا.

ويتفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 39 تسديدة.

وجاء في المركز الثالث، لاعب التعاون، ماتيوس، بواقع 32 تصويبة.

وفي المركز الرابع جاء البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر، بـ 29 تسديدة، متساويا مع مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما.

أرقام الدوري السعودي

الجدير بالذكر أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحتل صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 هدفا.

كما يملك في رصيده 50 هدفا بقميص العالمي في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى “العالمي” في يناير 2023.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب المنافسين، النصر.