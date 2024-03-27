بعد رباعية كرواتيا.. تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى منتخب مصر هزيمة كبيرة على يد نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس العاصمة.

واستضافت مصر بطولة كأس عاصمة مصر، خلال فترة التوقف الدولي الحالي الخاص بشهر مارس، ضمن سلسلة مباريات الاتحاد الدولي فيفا.

واحتلت مصر المركز الثاني في البطولة الدولية بعد الخسارة أمام كرواتيا، في ثاني تجارب الفراعنة مع الكابتن حسام حسن المدير الفني الجديد.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد المنتخبين ضمن فرق المجموعة الأولى.

ويتواجد منتخب مصر على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتي جيبوتي وسيراليون، بينما يحتل بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالتصفيات القارية.