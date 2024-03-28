"ده معناه إيه؟".. رسالة غامضة من شوبير بشأن إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة غامضة، بشأن موعد عودة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي للملاعب مرة أخرى.

وتعرض إمام عاشور للإصابة خلال المشاركة مع منتخب مصر، في بطولة كأس العاصمة الودية الماضية، وتحديدا في مواجهة نيوزيلندا بخلع في الكتف، وخضع لتدخل جراحي سريع.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لما تقول خبر إن إمام عاشور لسه قدامه وقت عشان يرجع الملعب، لأنه عمل عملية جراحية وبعدين تلاقي خبر بيقولك إنك قلت إن إمام طلب أنه يلعب المباراة ده معناه إيه!!؟؟؟".

وأشار البعض أن إمام عاشور طلب التواجد في مباراة منتخب مصر النهائية في البطولة الودية أمام كرواتيا، ولكن قوبل طلبه بالرفض، خشية عليه من التزاحم الجماهيري بعد خضوعه للجراحة.

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