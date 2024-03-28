"لتفادي ارتفاع الرطوبة".. طبيب الأهلي يضع برنامج غذائي خاص للاعبي الفريق بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن وضع برنامج غذائي خاص للاعبي الفريق، بهدف تفادي ارتفاع الرطوبة في تنزانيا، قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، استعداداً لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام في تنزانيا بحضور الربع ساعة الأولى من فعاليات المران الجماعي للفريق، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

وقال جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "إن لاعبي الفريق يخضعون لبرنامج غذائي خلال الـ48 ساعة المقبلة، لتفادي ارتفاع الرطوبة في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال".

وأضاف: "هناك برنامجا غذائيا محددا تم وضعه للاعبي الفريق، قبل الوصول إلى تنزانيا، بالتنسيق مع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية والشيف المرافق للبعثة".

وأكد جاب الله على: "أهمية حصول اللاعبين على السوائل اللازمة والمكملات الغذائية، لتفادي الإجهاد والصيام وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا، من أجل الخروج بأفضل حالة طبية وبدنية للاعبين خلال البطولة".

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة سيمبا غداً".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.