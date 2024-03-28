مدرب سيمبا يتحدث عن مواجهة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا ويستشهد بمباراة السوبر

تحدث الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، عن صعوبة مواجهة الاهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء غد الجمعة.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سيمبا مساء غدًا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية، دار السلام.

وقال بن شيخة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “سنخوض مباراة قوية أمام الاهلي، وقادرون على المنافسة”.

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وتابع مدرب سيمبا: “نسعى للفوز على الأحمر، ونخطط لضمان الفوز والتأهل إلى نصف النهائي على حسابه”.

وواصل: “كان لدينا الوقت الكافي للاستعداد لمباراة الاهلي، ولقاء الغد يختلف كليا عن مواجهتي السابقة ضد الأحمر في السوبر الأفريقي، عندما كنت مدربًا لفريق اتحاد العاصمة”.

واختتم بن شيخة: “نحترم الاهلي كثيرًا، وهو من أقوى الفرق الأفريقية، وجاهزون لمواجهة الكبار مثل الأحمر والوداد والترجي وشباب بلوزداد”.