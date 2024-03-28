"للمرة الأولى".. أرقام فريق سيمبا قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غداً، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مكابا الوطني" بتنزانيا.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية أبرز أرقام فريق سيمبا، قبل مواجهة الأهلي بربع نهائي البطولة غداً.

تعد هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني، في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

لم يتمكن فريق سيمبا طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة، من عبور الدور ربع النهائي، منذ تغيير نظام البطولة عام 1997.

وكان الإنجاز الأكبر في تاريخ مشاركات فريق سيمبا بالبطولات الأفريقية بشكل عام، هو الحصول على المركز الثاني ببطولة كأس "الكاف"، الكونفدرالية حالياً في عام 1993.

خاض الفريق التنزاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن 8 مباريات، تمكن خلالهما تحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتلقى الهزيمة في مباراة، وحضر التعادل في 5 مباريات.