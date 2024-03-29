الخطيب يزور أحمد رفعت في المستشفى

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر اليوم الجمعة بالمستشفى التي يرقد بها بالقاهرة.

واطمأن الخطيب على الحالة الصحية لرفعت بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخر عقب سقوطه بشكل مفاجئ قبل نهاية لقاء الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز وتوقف عضلة القل.

وتمنى رئيس الأهلي الشفاء التام للاعب فيوتشر مؤكدا أن الجميع يترقب عودة رفعت مرة أخرى للمستطيل الأخضر.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر يوم الأربعاء الماضي نقل أحمد رفعت للعلاج بإحدى مستشفيات القاهرة بعد استقرار حالته الصحية.

وخضع رفعت لعلاج مكثف في مستشفى زمزم بالإسكندرية منذ سقوطه على أرض الملعب.