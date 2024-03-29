"على رأسهم صلاح".. أفضل 11 لاعبا في الجولة 30 بفانتازي الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا لـ للجولة 30 بالدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل محمد صلاح على شارة الكابتن، وتم تعيين سون هيونج مين نائبا له.

بيرند لينو (فولهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

الألماني هو حارس المرمى الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي برصيد 105 نقاط، حيث جمع ثماني شباك نظيفة مع 23 نقطة تصدي و13 نقطة إضافية، قبل مواجهة شيفيلد.

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.5 مليون جنيه إسترليني

يتمتع المدافع الهولندي بميزة التسجيل من الركلات الركنية والركلات الحرة على أرضه أمام برايتون في الجولة 30.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

يتمتع الظهير الإسباني بإمكانات كبيرة على طرفي الملعب على أرضه أمام لوتون تاون، حيث قدم بورو ثماني تمريرات حاسمة هذا الموسم وحقق 6 شباك نظيفة.

مالو جوستو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

عزز الظهير الأيمن الفرنسي من إنتاجه الهجومي قبل لقاء سهل على أرضه مع بيرنلي، وفي آخر أربع مبارييات للبلوز، قدم جوستو اثنتين من تمريراته الخمس هذا الموسم وصنع ثلاث فرص خطيرة للفريق.

محمد صلاح (ليفربول) 13.1 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من فترته الأخيرة مع الإصابة، فإن الجناح المصري يمكنه تقديم قيمة كبيرة ضد برايتون بالجولة المقبلة، حيث حقق هذا الموسم 10 نقاط فأكثر ثمان مرات أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي.

سون هيونج مين (توتنهام) 10.1 مليون جنيه إسترليني

تتيح زيارة لوتون للجناح الكوري الجنوبي فرصة العودة السريعة لتحقيق النقاط، بعد تحقيق نقطتين فقط في الجولة الماضية ضد فولهام، وحقق سون على 46 نقطة خلال آخر ست مباريات له على أرضه، حيث سجل أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

لويس دياز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني

تشير الإحصائيات الأخيرة للكولومبي إلى أنه قد يكون خيارًا جيدًا لمضاعفة هجوم ليفربول إلى جانب صلاح ضد برايتون، وتسديدات دياز الـ20 و15 كرة داخل منطقة الجزاء كانت أكثر من أي لاعب آخر للريدز خلال آخر أربع مباريات.

ريتشارليسون (توتنهام) 6.9 مليون جنيه إسترليني

بعد الاحتفال بعودته من الإصابة وظهوره بديل في BGW29، من المتوقع أن يستعيد نجم توتنهام دوره في قلب الهجوم ضد لوتون، حيث سجل ريتشارليسون خمسة أهداف خلال آخر ست مباريات على أرضه، وحقق 42 نقطة.

كول بالمر (تشيلسي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

يشير سجل لاعب خط الوسط الإنجليزي ضد الأندية الصاعدة إلى أنه لا يمكن التغاضي عنه عند مواجهة بيرنلي، وحقق بالمر 10 نقاط فأكثر في المباريات السابقة ضد الثلاث فرق الصاعدة حديثا، حيث جمع 44 نقطة.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 9 مليون جنيه إسترليني

أهداف المهاجم الإنجليزي الـ16 و15 تمريرة حاسمة جعلت نجم أستون فيلا يتصدر قائمة ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي برصيد 187 نقطة، قبل مواجهة ولفرهامبتون.

رودريجو مونيز (فولهام) 4.6 مليون جنيه إسترليني

سدد نجم فولهام 27 كرة داخل منطقة الجزاء خلال الأسابيع السبعة الماضية، أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي، وسجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال نفس الفترة، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد.