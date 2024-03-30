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الكومي: لا يوجد خلافات بين محمد صلاح وحسام حسن..وقادرين على تنظيم المحافل الدولية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر أكد للجميع بأننا قادرين على إقامة المحافل الدولية.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "مصر قادرة على تنظيم أى بطولة ونشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة في مجال ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بمجهود جبار".

وأضاف: "تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 207 ستكون البداية لاستضافة أكبر الأحداث ، ويجب أن تلتزم الجماهير في المدرجات خلال الفترة القادمة من أجل زيادة الحضور في مباريات الدوري".

وأوضح: "محمد صلاح قيمة كبيرة ووضع الكرة المصرية على الخريطة العالمية ولا يوجد أزمة بينه وبين حسام حسن، وأشكر على تدخل وزير الشباب والرياضة على في هذا الملف".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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