أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، على فوز فريقه على حساب نظيره سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب سيمبا التنزاني، بنتيجة هدف دون مقابل أحرزه اللاعب أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام سوبير بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً، معلقاً عليها: "الحمدلله دائماً وأبداً".

ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يحققه المارد الأحمر، على حساب فريق سيمبا في تنزانيا، حيث سبق أن خاض الفريق ثلاثة مباريات من قبل بتنزانيا أمام سيمبا، تلقى الهزيمة في مباراتين، وحضر التعادل في مباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، في لقاء العودة يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 أبريل، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.