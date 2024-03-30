كوكا يعلق على تسجيله هدف فوز الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.



وكان كوكا قد نجح في تسجيل هدف الفوز للمارد الأحمر أمام سيمبا، في المواجهة التي لُعبت بالأمس الجمعة.

وأكد كوكا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي على أن المكسب مهم للغاية، خاصة وأنه خارج أرضنا، مشيرًا إلى أن الفريق سيحاول عدم استقبال أهداف خلال مواجهة العودة من أجل حسم التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

وتابع: "بالطبع، هدفي أمام سيمبا توفيق من عند الله، وهذا شيء استثنائي، لأن هذا أول هدف لي مع الأهلي وسعيد به".

وأكمل: "المواجهة أمام سيمبا كانت صعبة جدًا، احترمنا الخصم بسبب قوته، وتحدثنا بعد اللقاء أننا انتهينا من شوط ومتبقي شوط آخر، ويجب أن نركز في مباراة العودة ونحترم المنافس".

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته: "بالتأكيد انضمامي لمنتخب مصر تجربة مهمة وحصلت على خبرات في أول مباراة دولية لي، والحمد لله الفترة الماضية تسير بشكل جيد".