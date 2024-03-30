رابطة الأندية توضح أسباب تأجيل مباريات الجولة الـ 17 في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن سبب تأجيل مباريات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لمدة ثلاثة أيام.



رابطة الأندية تكشف سبب تأجيل مباريات الجولة الـ17



وقال دياب في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس 2: "تأجيل مباريات الدوري المصري لمدة 3 أيام؟ لا يعتبر ما حدث تأجيلًا وهناك مشاكل في البث واتفقنا مع التليفزيون على التأجيل".



وشدد دياب: "هذا التأجيل لن يؤثر في مسيرة الدوري، ما حدث من تعديلات يتضمن إقامة الجولة المقبلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بدلا من السبت والأحد والإثنين".



واستطرد: "مسابقة الدوري ستنتهي يوم 10 أغسطس وهذا موعد نهائي، اللاعبون سيحصلون على شهر حتى يبدأ الدوري الجديد لموسم 2024-2025".

وواصل: "أرى أن رابطة الأندية نجحت في عملها حتى الآن بنسبة 60 أو 70%".

وأتم: "كان لدينا تحديات كثيرة بداية من شكل الدوري وعودة الجماهير وتحسين البث التليفزيوني، وأكثر شيء أتمنى حدوثه هو انتهاء الدوري في المواعيد الطبيعية في آخر مايو وعودة الكرة المصرية للمسار الصحيح، وهذا أكبر تحدي لنا".