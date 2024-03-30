الهلال ضد الشباب.. والنصر أمام الطائي أبرز مواجهات الدوري السعودي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) من جديد بعد توقف قرابة أسبوعين بسبب الارتباطات الدولية.

وانطلقت منافسات المرحلة الـ25 للبطولة مساء أمس الجمعة، حيث شهدت 5 لقاءات، الاتحاد مع الفيحاء، والاتفاق مع الأهلي، والتعاون مع الحزم، وضمك مع الخليج والأخدود مع الرائد.



وتستكمل مباريات الجولة اليوم السبت بإقامة 4 مباريات تجمع الهلال مع الشباب، والنصر مع الطائي، والرياض مع أبها والوحدة مع الفتح.

وفي قمة مباريات تلك المرحلة، يستقبل الهلال ضيفه الشباب في ديربي مثير بالعاصمة الرياض، حيث يسعى الفريق الأزرق لتعزيز رقمه القياسي العالمي والمسجل بـ29 فوزا متتاليًا كأول نادٍ في تاريخ كرة القدم يحقق هذه السلسلة، وفي حال تغلبه على الشباب سيصل للفوز 30 على التوالي.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه، ويسعى لتعزيز تصدره والاقتراب من الحسم الرسمي للقب.

في المقابل استعاد الشباب توازنه قبل فترة التوقف بتحقيق فوز على الحزم بعد 3 مباريات متتالية بلا انتصار، ليصل للمركز 11 برصيد 27 نقطة.

ويستقبل النصر ضيفه الطائي في مباراة يسعى من خلالها الفريق الملقب بـ(العالمي) لمواصلة انتصاراته والإبقاء على حظوظه الضئيلة في المنافسة على اللقب، إذ يحل ثانيًا بـ56 نقطة.

في المقابل، يوجد الطائي، في المركز السادس عشر (أول مراكز الهبوط) برصيد 22 نقطة، حيث حقق 4 نقاط في آخر جولتين ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية من أجل الهروب من منطقة الهبوط.

ويستقبل الرياض ضيفه أبها في مباراة صعبة لحصد النقاط الثلاث والابتعاد عن منطقة الخطر، إذ يحل فريق العاصمة في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بينما يحل أبها في المركز السابعة عشر بـ21 نقطة.

ويواجه الوحدة ضيفه الفتح، إذ يحل الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، بينما يوجد الفتح في المركز التاسع بـ31 نقطة.