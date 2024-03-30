برشلونة يأمل في مواصلة عروضه القوية أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب برشلونة في مواصلة عروضه القوية مؤخرا عندما يواجه لاس بالماس مساء السبت الموافق 30 مارس 2024 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني. .

ولم يخسر برشلونة في آخر ثماني مباريات بالدوري، حيث ترجع آخر خسارة له في الدوري لشهر يناير الماضي عندما خسر من فياريال 3 / 5، كما أنه حقق الفوز في آخر مباراتين، وكان أحدهما على أتلتيكو مدريد.

ويأمل برشلونة في الفوز بهذه المبارة على أمل تعثر الريال في مباراته أمام بلباو، ليشعل المنافسة على لقب الدوري حيث يوجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 64 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف الريال.

وستكون أيضا هذه المباراة هي التجربة الأخيرة لبرشلونة قبل أن يسافر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

في المقابل يعلم لاس بالماس صعوبة هذه المواجهة، ولكنه سيسعى بكل قوته للثأر من خسارته في مباراة الدور الأول التي خسرها 1 /2.

ويوجد فريق لاس بالماس في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، ولكنه لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات حيث تعادل في مباراتين وخسر في ثلاث، من بينهم آخر مباراتين.