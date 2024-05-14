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رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

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كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة ، تفاصيل عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، مع .

وأوضح تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة «أولي» الأرجنتينية، أن الفرنسي كيليان مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في انتقالات الصيف المقبل، لمدة خمسة مواسم.

وأشار إلى أن مبابي صاحب الـ25 عامًا، توصل لاتفاق مع ريال مدريد، على أن ينضم إلى صفوف الملكي في الموسم المقبل لمدة 5 سنوات.

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وكان مبابي، قائد منتخب فرنسا، ونجم باريس سان جيرمان، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، رحيله بشكل رسمي عن حديقة الأمراء، بعد أن قضى 7 أعوام في نهاية الموسم الجاري.

ويستعد ريال مدريد لخوض نهائي ، مطلع شهر يونيو القادم، أمام بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي في لندن.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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