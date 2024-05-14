رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، تفاصيل عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، مع ريال مدريد.

وأوضح تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة «أولي» الأرجنتينية، أن الفرنسي كيليان مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في انتقالات الصيف المقبل، لمدة خمسة مواسم.

وأشار إلى أن مبابي صاحب الـ25 عامًا، توصل لاتفاق مع ريال مدريد، على أن ينضم إلى صفوف الملكي في الموسم المقبل لمدة 5 سنوات.

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وكان مبابي، قائد منتخب فرنسا، ونجم باريس سان جيرمان، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، رحيله بشكل رسمي عن حديقة الأمراء، بعد أن قضى 7 أعوام في نهاية الموسم الجاري.

ويستعد ريال مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع شهر يونيو القادم، أمام بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي في لندن.