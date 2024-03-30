تشيلسي يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

سقط نادي تشيلسي، في فخ التعادل الإيجابي أمام يبرنلي، اليوم السبت، في الأسبوع الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل تشيلسي على ملعبه “ستامفورد بريدج”، بنتيجة 2-2، على نظيره بيرنلي، بـ البريميرليج.

افتتح كولر بالمر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 44 من علامة الجزاء.

وتعادل بيرنلي عن طريق جوش كين، في الدقيقة 47.

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وفي الدقيقة 78، سجل كولر بالمر، الهدف الثاني له ولفريقه تشيلسي.

وتمكن دارا أوشيه، من تعديل النتيجة لبيرنلي في الدقيقة 81 بعد تلقيه عرضية من ركلة ركنية حولها برأسه لداخل الشباك.

وبهذه النتيجة رفع فريق تشيلسي برصيده إلى النقطة رقم 40 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، فيما يحتل بيرنلي المركز الـ 19 برصيد 18 نقطة.

الجدير بالذكر أن كول بالمر، ساهم في 20 هدف في البريميرليج، كأصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يساهم في هذا العدد من الأهداف.