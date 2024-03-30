بسبب أحمد رفعت.. هيثم عرابي يوجه رسالة قوية لوزير الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، هيثم عرابي، رسالة قوية لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بسبب الصور المتداولة له مع أحمد رفعت اثناء زيارته في المستشفى.

وكتب هيثم عرابي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "‏يا سيادة الوزير أسرة أحمد كانت رفضة أي صور لرفعت حاليا".

وأضاف: "والله مينفعش اللي حصل ده، الحاج محمد مصيلحي وكابتن الخطيب في زيارتهم مخدوش مصور معاهم أو حتي كان في أي حد يصور بتليفون وفين في الرعاية الخاصة".

وأتم: "إحترام مشاعر الناس أهم من أي ترند أو صورة، موقف غريب، قبل كدا شخصية معروفة حاول يدخل لأحمد بمصور وكلنا كنا هناك ورفضنا خاصة أخوات أحمد، أسرة أحمد في حاله سيئة جدا بسبب الصور".