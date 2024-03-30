شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزى التقليدى فى مواجهة مودرن فيوتشر غدا بربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر.

وفي نفس الوقت، يرتدي فريق مودرن فيوتشر زيه باللون الأحمر كاملاً على أن يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر، والتى تضم كلاً من..

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.