شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب وسام أبو على من اللحاق بمباراة الأهلي وسيمبا فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حالة وسام أبو علي مهاجم الأهلي تحسنا واضحا خلال الأيام الماضية، حيث شارك في تدريبات اللاعبين المُستبعدين من رحلة تنزانيا الأخيرة، ما يُبشّر بإمكانية لحاقه بمباراة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجهاز الفني للأهلي استبعد وسام أبو علي من مباريات الفريق الماضية، وأهمها مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر، ثم أكثر من مباراة بدوري أبطال أفريقيا والدوري، وغاب كذلك عن رحلة تنزانيا الأخيرة بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية.

وتلقى الجهاز الفني للأهلي خبرا سارا خلال وجوده فى تنزانيا، حيث شارك وسام أبو علي في تدريبات اللاعبين الذين غابوا عن رحلة تنزانيا للإصابة أو لعدم القيد الأفريقي، بما يرفع من فرص مشاركته فى مباراة العودة أمام سيمبا فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ووصلت بعثة الأهلي صباح اليوم، السبت، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بملعب بنجامين مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة رحلة تنزانيا غياب كل من محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي.