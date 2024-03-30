شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكرم فريق السيدات تحت 20 عاما بعد التتويج بلقب الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز، وهانى سعيد المدير الرياضى للنادى، على تكريم فريق السيدات تحت 20 عامًا، بعد نجاحهم فى التتويج بلقب الدورى لهذا الموسم.

وحقق فريق نادي بيراميدز للسيدات تحت 20 عاما لقب الدوري المصري في أول مشاركة تاريخية في البطولة، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على نظيره نادي "توت" بنتيجة 4 / 3 ليحسم بيراميدز لقب بطولة الدوري.

وبعد إنجاز الفريق في حصد لقب الدوري، حسم بيراميدز مشاركته بشكل رسمي في دورة شمال أفريقيا لكرة القدم للسيدات بنسختها الجديدة ممثلا عن كرة القدم المصرية.



ممدوح عيد يكرم لاعبة فريق السيدات



ممدوح عيد يمنح لاعبة فريق السيدات شهادة تقدير



ممدوح عيد وهانى سعيد مع لاعبة من فريق السيدات

تكريم فريق السيدات تحت 20 عامًا بعد التتويج بلقب الدورى



رئيس بيراميدز يكرم فريق السيدات تحت 20 عامًا