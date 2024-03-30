شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى لندن كلاسيك للاسكواش وهزيمة نور الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر إلى الدور نصف النهائي ببطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي تقام فى بريطانيا خلال الفترة من 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر على الإنجليزية سارة جان بيري في ربع النهائي بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-2.

بينما تلقت نور الشربيني هزيمة أمام سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال، هم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العينين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات، هن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مارس الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ30 على التوالى والـ240 فى تاريخها.

بينما استقرت هانيا الحمامي فى الوصافة، ونوران جوهر في المركز الثالث، كما استقرت نور الطيب في التصنيف السادس.