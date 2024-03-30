شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 - 3 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، السبت، الموافق 30 - 3 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، وجاء حصاد الرياضة اليوم، كالتالى:

إمام عاشور يخضع لفحص طبي غداً لتحديد موعد وبرنامج تأهيله من جراحة الكتف

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحص طبي غداً، الأحد، لدى الطبيب الذي أجرى له جراحة الكتف الأحد الماضي، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني فى مباراة نيوزليندا التي أقيمت الجمعة قبل الماضي فى بطولة كأس عاصمة مصر التي استضافتها العاصمة الإدارية مؤخراً.

الأهلى يواصل تصدر دورى محترفى اليد بعد الجولة الـ11.. والزمالك وصيفاً

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى الحالى 2023 / 2024 برصيد 38 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 11 من عمر المسابقة.

سيناريوهات تأهل الأهلي لنصف نهائى دوري الأبطال بعد الفوز على سيمبا

حقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين أمس فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

طرحت شركة تذكرتى عبر موقعها الالكترونى تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى، المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، وجاءت كالتالي:

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية.. استبعاد محمود علاء ونداى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر، فى ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد السلام.

وزير الشباب: حالة أحمد رفعت مستقرة وخاطبنا الاتحاد لتشغيل هذا الجهاز بالملاعب.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه وفق التطورات الصحية الأخيرة لحالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، أكدت تحسن حالة اللاعب بعد نقله لمستشفى وادي النيل بالقاهرة، حيث تم نقله بمنتهي الحرفية، متقدما بالشكر للقيادات الصحية بمحافظة الإسكندرية، ووزارة التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية الذي أرسل خبراء القلب وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

أحمد رفعت يغادر المستشفى خلال 72 ساعة بعد تحسن حالته

يترقب أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، 72 ساعة حاسمة، حيث يخضع اللاعب لفحوصات متعددة للاطمئنان على وظائف جميع أعضاء الجسم قبل اتخاذ قرار مغادرة اللاعب للمستشفى.

مجلس الزمالك يزور أحمد رفعت قبل خروجه من المستشفى

كشف هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عن نية مجلس إدارة نادي الزمالك فى زيارة أحمد رفعت صانع ألعاب فيوتشر، وذلك بعد الوعكة الصحية التى مر بها اللاعب مؤخراً.