شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الكرة الطائرة.. إنقاص الوزن وزيادة السرعة وتحقيق التوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية، ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الكرة الطائرة، والتى تمارس بشكل كبير، وتمتلك مصر عدداً من نجومها أبرزهم عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح ورضا هيكل.

كرة الطائرة لها فوائد مهمة، منها أنها تعمل على إجراء تدريب كامل لعضلات الجسم، وتبني الجسم وتعزز من تقوية العضلات فى مختلف أنحاء الجسم، ورفع مستوى الطاقة، وتطوير وتنسيق آليات العمل بين أعضاء الجسم مثل العين واليدين.

أبرز فوائد لعبة كرة الطائرة..

1- تحسن المزاج.

2- نحت العضلات.

3- إنقاص الوزن.

4- زيادة السرعة وتحقيق التوازن.

5- علاج للشعور بالقلق.

6- تنسيق القوام.

7- تزيد من مهارات التواصل.