موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يحاول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً لمواجهة سيمبا التنزانى فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، من خلال دراسة المنافس وإطلاع اللاعبين على طريقة لعب المنافس من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لطريقة لعب الفريق التنزاني وأهم اللاعبين فى صفوفه، ووضعيته فى حالة الهجوم وأيضا فى الدفاع، وطريقته للاستحواذ على الكرة واختراق خطوط المنافسين.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.

موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى حضور 30 ألف مشجع.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وسيمبا التنزانى

حقق الأهلى فوزاً غالياً على سيمبا التنزانى فى عقر داره بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا ليضع قدماً فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

مواجهات الأهلى وسيمبا التنزانى

التقى الأهلى وسيمبا التنزانى فى 9 مواجهات سابقة، فاز المارد الأحمر بـ4 لقاءات، وفاز سيمبا فى ثلاثة مباريات، وتعادل الفريقين مرة بنتيجة 2/2 ومرة بنتيجة 1/1 وسجل المارد الأحمر 13 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويعد تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا متكافئًا بين الفريقين، حيث استهل مباراتهما المباشرة في كأس الكؤوس الأفريقية 1985.

خسر الأهلي على يد سيمبا ذهابًا (2-1) في تنزانيا، فيما تفوق إيابًا بهدفين نظيفين في القاهرة.

وشهدت نهاية تلك البطولة تتويج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

وعاد الأهلي لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2018-2019 بعد غياب عدة سنوات.

وتفوق الأهلي بخمسة أهداف نظيفة على أرضه في ذهاب دور المجموعات، ثم خسر بنتيجة 1-0 إيابًا

وتبادل الأهلي وسيمبا الفوز بهدف نظيف في مباراتين جمعتا بينهما ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، ثم التقى الفريقان بدوري السوبر الأفريقى وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق وانتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ، ثم التقى الفريقين الجمعة الماضية فى ذهاب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا وفاز المارد الاحمر بهدف دون رد.

مواجهات الاهلى مع الأندية التنزانية

وإجمالا شارك الأهلي فى 23 مباراة ضد الأندية التنزانية فاز في 13 وتعادل فى 6 وخسر 4، وسجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 11 هدف.

حقق الأهلى الفوز على سيمبا بخماسية مقابل هدف ليكون الفوز الأكبر فى تاريخ مواجهات الفريقين.

مشوار الأهلى في دوري أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء