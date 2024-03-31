لعنة الإصابات صداع في راس الجهاز الفني للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحولت لعنة الإصابات المتكررة التي تطارده اللاعبين إلى صداع مزمن في راس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قبل المرحلة القادمة التي تشهد ضغط مباريات محلية وقارية.

ويبدأ الأهلي مبارياته في الفترة القادمة بمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم في إياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا قبل خوض مباريات الدوري أمام إنبي وزد والزمالك.

وتضم قائمة الإصابات بالاهلي كلا محمد الشناوي وامام عاشور واليو ديانج وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ووسام ابو علي.

ويستمر غياب كريم نيدفيد لاعب الوسط عن مواجهة سيمبا القادمة، بسبب معاناته من الإصابة برشح في الركبة وحاجته لفترة تأهيل اكبر من المتوقع، مما أصاب الجهاز الفني بغضب شديد من تكرار إصابات اللاعب منذ عودته للأهلي، بالرغم من عدم تعرضه لاصابة واحدة طوال فترة إعارته إلى فيوتشر.

وطلب كولر من الجهاز الطبي برئاسة أحمد جاب الله، بتقديم تقرير تفصيلي شامل عن أسباب تكرار الإصابات العضلية العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة مثل ياسر ابراهيم وكريم نيدفيد ووسام ابو علي.

وتأكد الجهاز الطبي من جاهزية المغربي رضا سليم، بعدما أثبتت الفحوصات التى خضع لها على الكتف سلامته وعدم تعرضه للإصابة جديدة، فيما يقترب المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي من الدخول في قائمة لقاء سيمبا، بعد التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية و مشاركته في جزء من التدريبات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف نظيف خارج مصر، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

