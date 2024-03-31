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ترتيب البريميرليج بعد فوز ليفربول وتعادل السيتي وآرسنال

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فوزًا صعبًا على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم.


ونجح الريدز بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في استعادة صدارة ترتيب البريميرليج، بعدما فقدها لصالح آرسنال خلال الجولات الماضية.
في المقابل، تعادل مانشستر سيتي أمام آرسنال بدون أهداف، في المباراة التي استضافها ملعب "الاتحاد".

ترتيب الدوري الإنجليزي

- ليفربول، 67 نقطة.
2- آرسنال، 65 نقطة.
3 مانشستر سيتي، 64 نقطة.
4- أستون فيلا، 59 نقطة.
5- توتنهام، 56 نقطة.
6- مانشستر يونايتد، 48 نقطة.
7- وست هام، 44 نقطة.
8- نيوكاسل يونايتد، 43 نقطة.
9- برايتون، 42 نقطة.
10- ولفرهامبتون، 41 نقطة.
11- ، 40 نقطة.
12- فولهام، 39 نقطة. 
13- بورنموث، 38 نقطة.
14- كريستال بالاس، 30 نقطة.
15- برينتفورد، 27 نقطة.
15- إيفرتون، 25 نقطة.
17- نوتينجهام فورست، 22 نقطة.
18- لوتون تاون، 22 نقطة
19- بيرنلي، 18 نقطة.
20- شيفيلد يونايتد، 15 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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