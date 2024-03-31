ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع آرسنال.. هدية لـ ليفربول

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد التعادل الذي حسم قمة مانشستر سيتي ضد آرسنال.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي وحيدًا، مستفيدًا من التعادل السلبي الذي حققه آرسنال مع مانشستر سيتي.

وانتصر ليفربول على برايتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال، العديد من المحاولات الهجومية ولكنها لم تسفر عن أهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويقع ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال الوصيف، و3 نقاط عن مانشستر سيتي.

1- ليفربول: 67 نقطة.

2- آرسنال: 65.

3- مانشستر سيتي: 64.

4- أستون فيلا: 59.

5- توتنهام: 56.

6- مانشستر يونايتد: 48.

7- وست هام: 44.

8- نيوكاسل يونايتد: 43.

9- برايتون: 42.

10- وولفرهامبتون: 41.

11- تشيلسي: 40.

12- فولهام: 39.

13- بورنموث: 38.

14- كريستال بالاس: 30.

15- برينتفورد: 27.

16- إيفرتون: 25.

17- نوتينجهام فورست : 22.

18- لوتون تاون: 22.

19- بيرنلي: 18.

20- شيفيلد يونايتد: 15.