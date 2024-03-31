شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام ينفى ترحيل 18 لاعبا مصريا من الإمارات بداعى تزوير أعمارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه لا صحة مطلقاً لترحيل أى لاعب مصري من قِبَل الاتحاد الإماراتي، وذلك بعد استيضاح الأمر.

وقال علام، فى تصريحات صحفية، إن التصريحات التي صدرت في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وإن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين الاتحادين الإماراتي والمصري على كل الأصعدة.

وكان علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بترحيل عدد من اللاعبين المصريين من قِبَل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وقال علاء نبيل فى تصريحات إذاعية، إنه تم ترحيل عدد من اللاعبين المصريين صغار السن من الإمارات بعد ثبوت تزويرهم فى الأوراق الخاصة بهم، والتي انتقلوا بها للأندية الإماراتية فى مختلف الدرجات.

وأضاف المدير الفني للجبلاية: "هناك تزوير في قطاع الناشئين منذ قديم الأزل، وخلال الشهر الماضي تم ترحيل 18 لاعبا من الإمارات بعد اكتشاف تزويرهم".

وتابع: "الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اكتشف أن هناك حالات تزوير من قبل 18 لاعبا مصريا، فقام على الفور بترحيلهم خارج الدولة، ومنعهم من تمثيل أي فريق إماراتي مستقبلا، وهناك لاعبون زوروا من 4 لـ 5 سنوات في شهادة الميلاد".