شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تتأهل لنهائى بطولة لندن كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي تقام في بريطانيا خلال الفترة من 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت هانيا الحمامي في الدور نصف النهائي على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 62 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 12-10, 7-11, 11-6.

وكان الثلاثي المصري، نوران جوهر، هانيا الحمامي ومصطفى عسل، قد تأهلوا إلى نصف النهائي.

ويلتقي مصطفى عسل مع الإنجليزي ديكلان جيمس، فيما تلتقي نوران جوهر مع هانيا الحمامي.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال، هم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العينين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات، هن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.