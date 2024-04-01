شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص خلفية وسام أبو على الليلة استعداداً لسيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفلطسينى وسام أبو على مهاجم النادى الاهلى لفحص طبى اليوم، الاثنين، على هامش تدريبات فريقه لتحديد مصيره من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويعانى وسام أبو على من شد فى العضلة الخلفية أبعده عن مباريات الأهلى الأخيرة، ولكن الأيام الأخيرة أثبتت وجود تحسن ملحوظ ليقترب من العودة لقائمة المارد الأحمر أمام سيمبا التنزانى.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة من التدريبات السبت والأحد عقب عودة البعثة من تنزانيا، على أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته اليوم لبداية رحلة الاستعداد لمواجهة سيمبا.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏



وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر فى اللقاء المصيري.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.