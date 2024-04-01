شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يخضع لعملية جراحية فى الفك اليوم بعد إصابته أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، لعملية جراحية فى الفك اليوم، الاثنين، بعد الإصابة التى تعرض لها أمس فى مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكشفت الفحوصات التى خضع لها اللاعب معاناته من كسر فى الفك، وضرورة الخضوع لجراحة لتثبيت الفك بالمسامير، ومن المقرر أن تتحدد مدة غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر وفقا للجراحة التي سيخضع لها اللاعب.

وجاءت إصابة أوباما ليرتفع عدد المصابين فى الفريق إلى 3 لاعبين، هم يوسف أوباما، وهم محمد عبد الشافى، و محمود حمدى الونش، لمعاناتهما من قطع في الرباط الصليبى.

وتغلب الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأحد باستاد السلام.